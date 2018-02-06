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Обвиняемый в незаконном обороте 1,5 млрд рублей сбежал из-под домашнего ареста на Кубани

Происшествия
6 февраля, 17:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, февраля. /ТАСС

Разыскиваемый осуществлял незаконную банковскую деятельность

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КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск Ивана Харламова, обвиняемого в незаконном обороте 1,5 млрд рублей и сбежавшего из-под домашнего ареста в Краснодаре, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Краснодаре объявлен в розыск организатор преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств <...> Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Харламов обвиняется в том, что создал вместе со своими знакомыми более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые незаконно обналичил около 1,5 млрд рублей. Он был арестован, а затем по решению суда отправлен под домашний арест.

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