Суд решит вопрос о продлении срока ареста бывшему вице-губернатору Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит в среду ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну, обвиняемому в многомиллионном хищении при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству и с 2013 по 2015 годы курировал строительство стадиона на Крестовском острове. Бывший чиновник был задержан 16 ноября 2016 года в Москве, а затем заключен под стражу по делу о хищении более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для "Санкт-Петербург Арены".

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, 7 февраля 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Адвокат бывшего вице-губернатора Дмитрий Попов сообщил ТАСС, что на данный момент его подзащитный изучает тома уголовного дела.

Другие фигуранты дела

В уголовном деле о хищении денег при возведении стадиона есть еще несколько фигурантов, в том числе сотрудники компании "ТДМ" и экс-чиновник Смольного. Ранее Оганесян проходил по делу вместе с ними, но позже его дело выделили в отдельное производство, так как он признал вину и заключил соглашение со следствием.

В мае 2017 года СКР возбудил в отношении Оганесяна новое уголовное дело. По версии следствия, экс-чиновник получил взятку в 20 млн рублей для заключения контракта от гендиректора компании-подрядчика строительства стадиона "Стройэлектромонтаж - 5" (СЭМ-5) Василия Сливкина. Его заместителя Кирилла Сливкина и главного экономиста Николая Хрипунова следствие считает посредниками при передаче денег.

Сам руководитель СЭМ-5, считают следователи, похитил 74 млн рублей при исполнении контракта на поставку подсветки для стадиона и 289 млн рублей - при поставках электрооборудования. Он был задержан в Москве в мае 2016 года.