Не менее двух человек погибли в результате землетрясения на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 219 получили ранения в результате землетрясения в восточной части Тайваня. Не менее 27 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе, созданном в уезде Хуалянь, где произошло бедствие.

По данным портала Sina, число пострадавших возросло до четырех, однако экстренный штаб пока не подтвердил эту информацию. Судьба еще 173 не установлена, так как с ними отсутствует связь, отмечает издание.

"Информации о наличии пострадавших среди российских туристов не поступало", - сообщили из Тайбэя по телефону корреспонденту ТАСС в Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. В представительстве отметили, что данный регион Тайваня не пользуется особой популярностью среди туристов из РФ.

Подземные толчки повредили несколько зданий, в том числе 11-этажную гостиницу Marshal Hotel, три нижних этажа которой обрушились и сложились. Под завалами в настоящее время находятся не менее двух сотрудников отеля. Еще одного удалось спасти после того, как он связался со спасателями по мобильному телефону. Всего из номеров было эвакуировано около ста постояльцев.

Также частично обрушились, деформировались или наклонились еще несколько зданий. В одном из них на нижнем этаже находился ресторан. На месте происшествия работают спасатели с поисковыми собаками.

Землетрясение произошло около полуночи (23:50 по местному времени, 18:50 мск) у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в нескольких населенных пунктах, в том числе в административном центре - Тайбэе. По оценкам тайваньских сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. На острове продолжается сейсмическая активность - за ночь были зарегистрированы десятки остаточных подземных толчков магнитудой до 5,4.

В зоне бедствия повреждены два моста и ряд дорог. В нескольких районах нарушено электроснабжение. Перекрыто движение на некоторых участках скоростного шоссе Суао - Хуалянь. По распоряжению властей в среду на территории уезда закрыты школы и офисы.