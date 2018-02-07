Экс-полпреду главы Чечни на Украине Цицулаеву предъявлены новые обвинения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывшему полномочному представителю главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву, задержанному в России в начале октября 2017 года, предъявлены новые обвинения: в похищении человека, нападении на сотрудника полиции и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

"Цицулаеву следствием предъявлены обвинения по пунктам "а", "г", "в", "ж", "з", ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, с применением оружия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений"), по пункту "б", ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"), а также по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")", - сказал собеседник агентства. - Все новые обвинения предъявлены через ч. 3 ст. 33 УК РФ ("Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими")".

Цицулаев был объявлен в федеральный розыск 11 декабря 2014 года, в тот же день ему было предъявлено заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 318 ("Организация насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") УК РФ. После было установлено, что он находится за пределами РФ, в связи с чем 3 июня 2015 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Цицулаев был задержан в начале октября прошлого года на территории РФ и этапирован в одно из столичных СИЗО. В отношении него было возобновлено производство по уголовному делу, приостановленное во время его розыска. 24 октября 2017 года Цицулаеву официально было предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Кроме того, райсуд во вторник удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок ареста Цицулаеву до 7 апреля 2018 года.

Уголовное дело в отношении Цицулаева находится в производстве ГСУ СК по Москве. О подробностях преступлений, в которых он обвиняется, не сообщается, сказал Черников, сославшись на неразглашение тайны следствия.