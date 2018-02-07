На западе Лондона горит жилой дом, в тушении пожара участвуют 80 спасателей

ТАСС, 7 февраля. Около 80 пожарных пытаются потушить возгорание, которое произошло вечером во вторник в одной из квартир в районе Холланд-парк, расположенном в западной части Лондона. Об этом пожарная бригада британской столицы сообщила на своем официальном сайте.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 21:44 по местному времени (01:44 мск). На место прибыли 12 единиц пожарной техники.

В качестве меры предосторожности были эвакуированы восемь соседних зданий.

Причина возгорания в настоящий момент неизвестна.

Как отмечает газета Evening Standard, на расстоянии менее одной мили (1,6 км) от места пожара расположено жилое здание Grenfell Tower, которое полностью выгорело в июне прошлого года, в результате чего погиб 71 человек.