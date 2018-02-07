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Пограничники в Приморье задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта

Происшествия
7 февраля, 5:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, февраля. /ТАСС

По подсчетам специалистов, общая стоимость такой партии составляет более 340 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта, которую якутская фирма пыталась вывезти по подложным документам. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"В порту Владивосток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку вывоза за рубеж в нарушение требований российского законодательства более 4,5 тонны бивней мамонта. С таким объемом древних ископаемых приморские пограничники столкнулись впервые", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что ценный груз был обнаружен в одном из контейнеров, который готовился к отправке за границу. Якутская фирма-отправитель снабдила партию разрешительными документами, по которым большая ее часть не представляла культурной ценности и оценивалась менее чем в 2 млн рублей. Это вызвало у пограничников сомнение, и они решили задержать товар и провести повторную экспертизу.

"Экспертиза показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества и являются культурной ценностью. Всего исследованию подверглись свыше 650 фрагментов разного веса и размера, и особую ценность представляют 14 из них - уникальные крупные цельные бивни мамонта. Заполучить такой экземпляр в свою коллекцию мечтал бы любой российский музей", - сообщает пресс-служба.

По подсчетам специалистов, общая стоимость такой партии мамонтовой кости составляет более 340 млн рублей. Для сравнения, общий ущерб от вывоза ценных видов животных и биоресурсов, предотвращенный приморскими пограничниками, за весь прошлый год составил 450 млн рублей.

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