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Суд назначил экс-главе Приморской краевой аптеки два года колонии и освободил в зале суда

Происшествия
7 февраля, 6:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, февраля. /ТАСС

В ходе заседания гособвинение просило приговорить Василия Сысойкина к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы

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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Первореченский районный суд во Владивостоке в среду приговорил бывшего директора КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина к двум годам лишения свободы за растрату 144 млн рублей. Как сообщили ТАСС в суде, ему зачли срок нахождения под стражей и под домашним арестом, в связи с чем Сысойкин был освобожден в зале суда.

"Василий Сысойкин признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 800 тыс. рублей и лишению на два года права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе. Срок содержания под стражей и под домашним арестом был зачтен, суд постановил считать лишение свободы отбытым", - рассказал представитель суда.

Как рассказал ТАСС источник в закрытом судебном процессе, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить значительно более суровое наказание - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Согласно версии следствия, с мая 2006 года по декабрь 2012 года Сысойкин растратил вверенные ему денежные средства Приморского края, находящиеся в хозяйственном ведении возглавляемого им предприятия. Ущерб составил более 144 млн 800 тыс. рублей.

В частности, по данным обвинения, в 2012 году Приморская краевая аптека выиграла аукцион по закупке льготных лекарств. При этом из выделенных по федеральной программе средств половина осела на личных счетах, а на оставшиеся деньги были закуплены медикаменты, не соответствующие списку в госзаказе. В результате этих действий многие льготники в Приморье остались без необходимых лекарств и потребовались дополнительные бюджетные перечисления для исправления ситуации.

Уголовные дела по ряду статей УК РФ в отношении Сысойкина были возбуждены еще в 2013 году, однако он скрылся от правоохранительных органов, но вскоре был задержан в Черногории и передан российским властям.

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