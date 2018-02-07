Суд оставил обвиняемую в хищении замглавы Росимущества под стражей до 10 мая

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду продлил на три месяца, до 10 мая, срок содержания под стражей заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной, обвиняемой в хищении более 150 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения Паткиной до 10 мая", - огласила постановление судья.

Следователь на заседании сообщила суду, что идет активная фаза сбора доказательств и только содержание Паткиной под стражей сможет обеспечить беспрепятственный ход этого процесса. "Паткина являлась организатором преступной группы, похитившей свыше 154 млн рублей. При избрании ей меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, она сможет оказать давление на свидетелей и скрыть улики", - рассказала следователь.

Следователь заявила, что Паткина зарабатывала около 1 млн рублей в год, но непосредственно перед задержанием приобрела квартиру в Москве стоимостью 10 млн рублей, а ее сын, 1991 года рождения, - за 42 млн рублей в Казани.

По мнению защиты, Паткина не является опасной для общества личностью и на стадии следствия может находиться под домашним арестом или залогом. "Паткина сама инициировала проверку, в результате которой было возбуждено данное уголовное дело, все время расследования она сотрудничала со следствием, и теперь следствие безосновательно обвиняет ее не только в хищении, но и в попытках давления на свидетелей", - сказал адвокат Сергей Забарин. Он пояснил, что хищения производились сотрудниками бухгалтерии, и именно они после задержания дали показания на Паткину. "Защита рассматривает показания бухгалтеров как попытку облегчить свою участь и отомстить Паткиной, которая инициировала против них расследование", - рассказал адвокат.

Забарин уточнил, что московская квартира Паткиной была продана ей правительством Москвы за сумму менее 10 млн рублей, а сын Паткиной имеет высокий личный доход, являясь владельцем крупной юридической компании, и часть средств на покупку своей квартиры занял.