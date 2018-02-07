Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил обвиняемую в хищении замглавы Росимущества под стражей до 10 мая

Происшествия
7 февраля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Елену Паткину обвиняют в хищении более 150 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду продлил на три месяца, до 10 мая, срок содержания под стражей заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной, обвиняемой в хищении более 150 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения Паткиной до 10 мая", - огласила постановление судья.

Следователь на заседании сообщила суду, что идет активная фаза сбора доказательств и только содержание Паткиной под стражей сможет обеспечить беспрепятственный ход этого процесса. "Паткина являлась организатором преступной группы, похитившей свыше 154 млн рублей. При избрании ей меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, она сможет оказать давление на свидетелей и скрыть улики", - рассказала следователь.

Следователь заявила, что Паткина зарабатывала около 1 млн рублей в год, но непосредственно перед задержанием приобрела квартиру в Москве стоимостью 10 млн рублей, а ее сын, 1991 года рождения, - за 42 млн рублей в Казани.

По мнению защиты, Паткина не является опасной для общества личностью и на стадии следствия может находиться под домашним арестом или залогом. "Паткина сама инициировала проверку, в результате которой было возбуждено данное уголовное дело, все время расследования она сотрудничала со следствием, и теперь следствие безосновательно обвиняет ее не только в хищении, но и в попытках давления на свидетелей", - сказал адвокат Сергей Забарин. Он пояснил, что хищения производились сотрудниками бухгалтерии, и именно они после задержания дали показания на Паткину. "Защита рассматривает показания бухгалтеров как попытку облегчить свою участь и отомстить Паткиной, которая инициировала против них расследование", - рассказал адвокат.

Забарин уточнил, что московская квартира Паткиной была продана ей правительством Москвы за сумму менее 10 млн рублей, а сын Паткиной имеет высокий личный доход, являясь владельцем крупной юридической компании, и часть средств на покупку своей квартиры занял.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
4
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
5
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
6
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
7
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама