Генпрокуратура РФ направила запрос в Монако об экстрадиции экс-главы Инвестторгбанка

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции из Монако бывшего председателя правления Инвессторгбанка Владимира Гудкова, обвиняемого в мошенничестве на 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Генеральной прокуратурой РФ 21 ноября 2017 года направлен запрос о выдаче Гудкова В. В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), по дипломатическим каналам в дирекцию юридических служб Княжества Монако. На сегодняшний день ответ не получен", - сообщил Куренной. По его словам, уголовное дело в отношении Гудкова находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалась, что бывший председатель правления и акционер Инвестторгбанка Владимир Гудков был задержан в Монако, ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. По данным следствия, банкир и его соучастники организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на счет организации-контрагента 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.