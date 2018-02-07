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Неизвестные вновь ограбили храм Московского патриархата в Одесской области

Происшествия
7 февраля, 18:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, февраля. /ТАСС

В частности, злоумышленники украли средства прихожан из двух кружек для сбора пожертвований

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КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестные вновь ограбили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черноморске Одесской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Одесской епархии православной церкви.

"В ходе следствия было обнаружено, что преступники проникли в храм через боковую дверь. Украдены средства прихожан из двух кружек для сбора пожертвований. На срабатывание сигнализации ГБР [группа быстрого реагирования] прибыла на место через шесть минут, что помешало злоумышленникам совершить дальнейшие противоправные действия в храме", - говорится в сообщении.

В епархии добавили, что по данному факту сотрудники Национальной полиции открыли уголовное дело. "На место [происшествия] прибыл настоятель храма, который сразу же вызвал следственно-оперативную группу Черноморского отдела Национальной полиции, которая провела следственные действия и внесла данное правонарушение в Единый реестр досудебных расследований", - уточнили в пресс-службе.

В последнее время храмы Московского патриархата неоднократно становились целью вандалов. В начале января вандалы закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в Чернигове. Позднее неизвестные наклеили на церкви в Одесской области наклейки, сообщавшие об их принадлежности к Московскому патриархату, в ночь на 10 января вандалы обокрали Свято-Покровский храм города Черноморска Одесской области и повредили значительную часть храмовой утвари. 12 января был ограблен и осквернен храм Казанской иконы Божией Матери при Национальном научном центре радиационной медицины.

Украинские радикалы из националистической организации "С14" ("Сич") 25 января 2018 года циркулярной пилой срезали информационный стенд часовни УПЦ МП.

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