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Суд до 5 апреля арестовал жителя Москвы, по вине которого в пожаре погибли две женщины

Происшествия
7 февраля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы арестовал до 5 апреля жителя столицы, устроившего пожар, в котором погибли два и пострадали пять человек, включая троих детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления по пунктам "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, пунктам "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, по 5 апреля 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ночью 6 февраля в квартире жилого дома по Новокосинской улице, где проживала семья из семи человек, произошел пожар. В результате трое детей, их отчим и дедушка госпитализированы, мама детей и бабушка погибли.

Следствием установлено, что в этот день в квартире находился бывший муж одной из погибших женщин. По данным СК, после распития спиртного бывший супруг из ревности, дождавшись, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег квартиру, затем вышел из нее, заперев дверь на ключ. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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