Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москвич арестован за убийство сотрудника автомойки в Подмосковье, отказавшегося помыть его автомобиль BMW. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, конфликт произошел около 03:30 в ночь на среду.

"Злоумышленник в помещении автомойки на Транспортной улице в Ступино в ходе конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который впоследствии потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - сказала она.

24-летний москвич был установлен и задержан после изучения записей с камер видеонаблюдения, сейчас он арестован. По данным полиции, задержанный был ранее неоднократно судим, в том числе за кражу.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт разгорелся из-за нежелания сотрудников автомойки мыть машину клиента.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкция данной этой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.