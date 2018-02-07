Росприроднадзор возбудил три дела из-за незамерзающего в черте Омска Иртыша

ОМСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области возбудило три административных дела в связи с образованием в черте Омска нескольких незамерзающих даже в тридцатиградусные морозы полыней, сообщил в среду ТАСС начальник отдела надзора за водными ресурсами ведомства Вадим Матвейчук.

"В рамках расследования причин образования незамерзающих полыней на Иртыше в январе было возбуждено три административных дела, все по статье "Нарушение правил охраны водных объектов", - уточнил Матвейчук.

По его словам, в рамках первого дела устанавливается причина выявленного четырехкратного превышения предельно допустимой концентрации солей аммония в стоках из ливневой канализации около Ленинградского моста в центре Омска, где остается полынья длиной несколько сотен метров. По второму делу расследуется возможное влияние на экологию расположенного на дне реки в 1300 м выше по течению рассеивающего выпуска завода "Омсктехуглерод". В рамках третьего дела выясняются причины появления такой же полыньи в Омске возле моста им. 60-летия ВЛКСМ.

На прошедшем в среду в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области совещании представители администрации Омска сообщили, что техногенные факторы, по их мнению, не могли стать причиной появления этой аномалии. По мнению заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Бута, выпуск "Омсктехуглерода" находится слишком далеко от полыньи, а сточные воды не могут на протяжении более 1 км подниматься со дна реки.

По итогам совещания было принято решение провести обследование дна реки и выяснить, могут ли причиной образования полыньи быть завихрения воды из-за конструкций Лениградского моста и строительного мусора на дне. Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков дал поручение мэрии Омска провести ревизию всех сточных труб и коллекторов в черте города. "Ливневая канализация в Омске без хозяина, кто и что туда сливает - неизвестно, многие объекты не учтены. <...> Необходимо, чтобы город разобрался с этой проблемой и выяснил, кто на самом деле подключен к ливневке", - считает Матвейчук.

Как рассказал ТАСС бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский, который с 1991 по 2012 год был главным инженером НПО "Мостовик", во время проведения в 2007 году реконструкции Иртышской набережной, расположенной выше по течению от Ленинградского моста, специалисты компании присоединили большое количество сливных труб различных предприятий к коллектору "Омсктехуглерода". "Но уже тогда не удалось определить, кому принадлежит один выпуск, закрыть его было невозможно, - сообщил Двораковский. - Из- за него был переделан проект, а этот сброс в Иртыш так и остался".