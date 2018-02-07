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Полицейские спасли провалившуюся под лед женщину на Москве-реке

Происшествия
7 февраля, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Женщина госпитализирована

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед на Москве-реке в районе Коломенской набережной. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация о том, что в районе Коломенской набережной под лед реки провалилась женщина. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили, что один из очевидцев случившегося уже пытается самостоятельно вытащить женщину.

"Оценив обстановку, полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России по району Нагатинский Затон старший сержант полиции Алексей Духанин подполз к месту происшествия, обвязал тросом мужчину, другой конец троса перекинул своему напарнику - полицейскому-водителю старшему сержанту полиции Артему Буханову. Это позволило вытащить потерпевшую на берег. В настоящее время женщина госпитализирована в одну из городских больниц", - сказала она, не уточнив, что делала и как оказалась женщина на льду Москвы-реки.

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