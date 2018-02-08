Суд в Крыму начнет слушать дело гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Андрея Захтея, который обвиняется в подготовке диверсий на полуострове, сообщили ТАСС в суде.

"Слушание назначено на 11:30 мск. <…> Оно пройдет в закрытом [режиме]", - сказал представитель суда.

Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил, что суд рассмотрит дело Захтея в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, который, согласно нормам УПК РФ, можно выбрать только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд в таком случае может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного статьей УК РФ.

Захтей обвиняется по четырем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия или боеприпасов"), ст. 324 ("Приобретение и сбыт официальных документов и госнаград") и ст. 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным спецслужб, "объектами акций насилия были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Часть времени обвиняемые провели в московском СИЗО "Лефортово", в настоящее время оба содержатся под стражей в Крыму.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Захтея было выделено в отдельное производство. Панов, по словам его адвоката Сергея Легостова, знакомится с материалами уголовного дела.