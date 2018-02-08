Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Крыму начнет слушать дело гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсий

Происшествия
8 февраля, 0:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 8, февраля. /ТАСС

Рассмотрение дела будет проходить в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в четверг приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Андрея Захтея, который обвиняется в подготовке диверсий на полуострове, сообщили ТАСС в суде.

"Слушание назначено на 11:30 мск. <…> Оно пройдет в закрытом [режиме]", - сказал представитель суда.

Смотрите также

Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил, что суд рассмотрит дело Захтея в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, который, согласно нормам УПК РФ, можно выбрать только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд в таком случае может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного статьей УК РФ.

Захтей обвиняется по четырем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия или боеприпасов"), ст. 324 ("Приобретение и сбыт официальных документов и госнаград") и ст. 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным спецслужб, "объектами акций насилия были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Часть времени обвиняемые провели в московском СИЗО "Лефортово", в настоящее время оба содержатся под стражей в Крыму.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Захтея было выделено в отдельное производство. Панов, по словам его адвоката Сергея Легостова, знакомится с материалами уголовного дела.

Смотрите также

Завершено следствие по делу одного из обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму

Двое из задержанных в Крыму предполагаемых диверсантов заключили досудебное соглашение

Обвиняемые по делу о подготовке диверсий в Крыму обжаловали продление срока ареста

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
4
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
5
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
6
В Госдуму внесен законопроект о возврате летнего времени
7
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама