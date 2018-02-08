Суд в Хабаровске приступит к рассмотрению дела об убийстве пауэрлифтера Драчева

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд в четверг приступит к рассмотрению дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщили ТАСС в суде.

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. СК квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений.

"Первое судебное заседание по делу начнется в 10:30 (03:30 мск) в четверг, 8 февраля", - сказал представитель суда.

Как сообщил адвокат Аллахверанова Константин Лысенко, заседания также состоятся 13, 20, 27 февраля и 5 марта.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и заключен под стражу.

Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе "Мастер".