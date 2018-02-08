СМИ: в Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Сотни пассажиров были эвакуированы в среду из охваченного пожаром поезда в юго-западной части Лондона. Об этом информировала на своем сайте газета Daily Mail.

В коротком сообщении говорится, что инцидент произошел в час пик в поезде железнодорожной компании South Western Railway, следовавшем от станции Clapham Junction в Лондоне в город Уокинг, расположенный к юго-западу от столицы. Согласно информации издания, в поезде раздались три мощных хлопка и началось возгорание после того, как он миновал станцию в лондонском районе Нью-Малден.

Предполагаемой причиной пожара называются неполадки в электрооборудовании.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.