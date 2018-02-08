ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Число жертв землетрясения на Тайване возросло до девяти, еще 265 жителей получили различные ранения, а 62 человека пока числятся пропавшими без вести. Такие последние данные сообщил в четверг оперативный штаб, созданный в пострадавшем уезде Хуалянь.

Мощное землетрясение произошло около полуночи (23:50 по местному времени, 18:50 мск во вторник) у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в административном центре - Тайбэе. По оценкам тайваньских сейсмологов, магнитуда толчка составила 6,0, в материковом Китае называют магнитуду 6,5. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. Регион продолжают сотрясать повторные подземные толчки разной силы.

Это землетрясение стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет.

Утром в четверг приборы зафиксировали новый подземный толчок у восточного побережья Тайваня магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 9 км к юго-востоку от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 6,1 км. Сведения о разрушениях и пострадавших от этого толчка не поступали.