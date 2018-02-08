Хабаровский краевой суд начал рассмотрение дела об убийстве пауэрлифтера Драчева

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд в четверг начал рассмотрение дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. На скамье подсудимых - боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Перед судебным заседанием отец погибшего спортсмена заявил журналистам, что "ждет справедливого суда и считает, что Андрей не погиб в драке, а что его именно целенаправленно убили".

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.

Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе "Мастер".