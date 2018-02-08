Восемь человек погибли на юге Китая при провале участка автомагистрали

ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Провал дороги произошел на одной из основных магистралей китайского города Фошань (южная провинция Гуандун), по меньшей мере восемь человек погибли. Об этом сообщило в четверг городское управление транспорта.

Инцидент произошел на одном из участков трассы в городском районе Чаньчэн, на улице Цзихуаси, в среду ночью. Причиной провала, уточнили в ведомстве, стали строительные работы на второй ветке метро, проходящей под этой магистралью. Власти подтвердили гибель восьми человек, трое пока считаются пропавшими без вести.

В результате инцидента пострадали еще девять человек, которых направили в больницу. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.