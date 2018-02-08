В США авиалайнер вернулся в аэропорт вылета из-за запершегося в туалете пассажира

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Авиалайнер американской компании Alaska Airlines в среду был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Анкоридже (штат Аляска) из-за того, что один из пассажиров отказался выходить из туалета. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Самолет с 178 пассажирами на борту направлялся в Сиэтл (штат Вашингтон). После взлета указанный пассажир заперся в туалете, разделся и отказывался выполнять указания бортпроводников.

В итоге было принято решение вернуть лайнер в Анкоридж. Сотрудники полиции вывели нарушителя из самолета. Пока не уточняется, был ли он взят под стражу.