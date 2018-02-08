Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева на суде в Хабаровске заявил о невиновности

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений пауэрлифтера Драчева, на судебном заседании в Хабаровске в четверг заявил о своей невиновности, но при этом извинился перед семьей убитого.

"Вину в убийстве не признаю. Не мог предположить,что после драки он умрет. Очень сожалею и раскаиваюсь. Я извиняюсь перед семьей",- заявил в суде Анар Аллахверанов

Хабаровский краевой суд в четверг начал рассмотрение дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. На скамье подсудимых - боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и заключен под стражу.

В своем выступлении на заседании прокурор озвучил, что всего Драчеву в ходе драки было нанесено более 20 ударов по туловищу, и еще пять ударов значительной силы в голову в момент, когда Драчев упал и перестал оказывать сопротивление.

Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе "Мастер".