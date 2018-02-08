Теплоход "Игорь Фархутдинов" застрял во льдах по пути к порту города Корсакова

ТАСС, 8 февраля. Теплоход "Игорь Фархутдинов", курсирующий между Сахалином и Курилами, застрял во льдах по пути к порту города Корсакова. По информации дежурного капитана-координатора Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, ситуация находится на контроле, пока сообщений о бедствии не поступало.

"У нас есть информация, что теплоход "Игорь Фархутдинов", который шел в Корсаков, застрял во льдах. Это судно во льдах может плавать самостоятельно. Ситуацию отслеживаем, пока за помощью или с сообщением о бедствии к нам не обращались", - сказал представитель Морского спасательного подцентра Кирилл Ким.

По информации сахалинских СМИ, теплоход "Игорь Фархутдинов", на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, отошел из села Малокурильское (Шикотан) 5 февраля.

"Судно шло южным путем через Головнино, Кунаширский пролив и вдоль японских вод, где его подперли льды", - сообщает Сахалин.инфо со ссылкой на замминистра транспорта Вячеслава Власенко.

В пресс-службе правительства Сахалинской области подтвердили корреспонденту ТАСС информацию о застрявшем судне, сообщив, что по этому происшествию готовится официальный комментарий.