Директор школы в Бурятии заявил, что администрация не знала о готовящемся нападении

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация и учителя школы №5 в Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на детей и педагога, не знали о готовящемся преступлении. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор образовательного учреждения Сергей Разуваев.

6 февраля на расширенном заседании Следственного комитета РФ разбирали три случая ЧП в образовательных учреждениях: 15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице, 17 января ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника, 19 января подросток напал с топором на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ и устроил пожар.

Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, а также некоторые ученики и учителя заранее знали о готовящихся нападениях, но не поверили в это.

По словам, Бастрыкина, последние три случая нападения на учителей и учеников в российских школах связаны с посещением детьми сайтов о так называемых колумбайнерах - последователях американских школьников, напавших на одноклассников в 1999 году.

"Администрация, учителя [школы №5 в Улан-Удэ] не знали [о готовящемся нападении]. Иначе мы, естественно, не допустили бы занятий в тот день. Это же практически как сигнал о заложенном взрывном устройстве, условно говоря", - сказал Разуваев.

По его словам, о том, что преступление заранее готовилось, стало известно уже после самого ЧП.

"Это потом уже, после случившегося начали смотреть переписку в сетях, выяснилось, что среди детей кто-то кому-то написал, что не надо приходить в школу [19 января], - пояснил директор. - Мы [администрация, учителя] не можем ведь находиться в их сетях, в их группах состоять, соответственно, откуда мы узнаем о таком? То, что школа, администрация не знала, это 100%. Были бы у нас такие сведения, занятия сразу же были бы отменены".

ЧП в Улан-Удэ

Вооруженный топором ученик девятого класса 19 января напал на семиклассников и учительницу в школе №5 в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего.

Подростку, совершившему нападение, сразу после выписки из больницы, 23 января, было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. Также арестованы два предполагаемых соучастника 14 и 15 лет.

Трое пострадавших школьника и учительница уже выписаны из больницы, две девочки продолжают лечение.