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Адквокат: состояние экс-губернатора Белых не позволяет ему покинуть больницу при СИЗО

Происшествия
8 февраля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Ранее суд приговорил экс-губернатора Кировской области к восьми годам тюрьмы

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Хронические заболевания и состояние здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, приговоренного за получение взяток к восьми годам колонии строгого режима, не позволяют ему в настоящее время покинуть больницу следственного изолятора "Матросская Тишина". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Андрей Грохотов.

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"За последний месяц, с финальной стадии судебного разбирательства, мы наблюдаем резкое ухудшение самочувствия Никиты Юрьевича. В этом году после его реанимации, когда он был на грани жизни и смерти, состояние моего подзащитного не стабилизировалось. Учитывая динамику его состояния, оно ухудшилось. Он по-прежнему находится в больнице СИЗО", - сказал Грохотов.

Кроме того, адвокат напомнил, что болезни Белых не входят в перечень заболеваний, освобождающих его от отбытия наказания в колонии. "Болезни Никиты Юрьевича не попадают в список болезней, которые запрещают ему отбывать наказание в колонии, но такими темпами такие болезни могут и появиться, так как у него артериальная гипертензия осложнена диабетом второго типа и варикозом. Находясь в больнице СИЗО, он получает наиболее адекватное лечение, но не факт, что он выдержит перемещение во время этапирования", - отметил адвокат.

В свою очередь в четверг на посвященной приговору экс-чиновника пресс-конференции врач-эндокринолог Ольга Рождественская сообщила, что у Белых диагностирован гипертонический криз с риском сердечно-сосудистого осложнения. "А любое осложнение может вызвать летальный исход", - отметила врач.

По словам супруги Белых, ее муж может не выдержать назначенного судом наказания. "С его болезнями пережить это практически не возможно. Он чувствует себя плохо, врачи не знают, что с ним делать, обследования так и не проводятся", - сказала она.

Приговор Белых

Пресненский суд Москвы 1 февраля признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Кроме того, экс-чиновник после отбытия наказания на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

В ходе прений сторон гособвинитель Марина Дятлова попросила суд назначить экс-губернатору 10 лет лишения свободы и штраф в размере 100 млн рублей. После приговора она отметила, что прокуратура может подать апелляцию, поскольку считает приговор недостаточно суровым.

24 июня 2016 года Белых был задержан в московском ресторане с поличным при передаче части взятки. 28 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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