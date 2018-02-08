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Занятия сокращены в 15 школах Якутии из-за низких температур в классах

Происшествия
8 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Учителя выдают детям дополнительные задания

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ТАСС, 8 февраля. Три школы частично закрыты, в 12 учебных заведениях пяти районов Якутии сокращены занятия из-за низких температур в классах на фоне сорокаградусных морозов. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 8 февраля, полностью закрыт один детский сад и частично три школы в Усть-Алданском и Хангаласском районах, в 12 школах <…> сокращены занятия, начальные классы переведены во вторую смену", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты провели с января по февраль 217 замеров температуры помещений в учебных классах в пяти районах республики и Якутске. По итогам проверки, в 81 случае температурный режим не соответствовал санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что прокуратура Якутии возбудила административные дела в отношении директоров шести школ Нюрбинского района Якутии, где более 300 детей заболели после занятий в холодных классах. Температура воздуха в школах колебалась от 9 до 15 градусов вместо положенных плюс 18-22 градусов. У детей выявили катаральную ангину, острый бронхит, острый ларингит, аллергию от сырости и холода и другие заболевания.

Как рассказали ТАСС в министерстве образования и науки региона, учебный процесс в школах не прерывается. "Речь идет лишь о сокращении учебных часов, выдаются дополнительные задания. Низкие температуры зафиксированы преимущественно в сельской местности, где остаются старые и деревянные школы", - сказал представитель министерства, добавив, что в республике ежегодно вводятся десятки новых современных школ, детских садов. Однако, по данным властей, около половины из 650 школ региона находятся в плохом состоянии.

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