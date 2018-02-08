Подросток попал под электричку в Калужской области

ТАСС, 8 февраля. Житель города Малоярославец Калужской области в четверг оказался под колесами электропоезда "Москва - Калуга". Как сообщил корреспонденту ТАСС старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай Лобачев, 18-летний пассажир оказался под колесами электропоезда, убегая от контролеров.

"На станции Малоярославец сегодня утром [пассажир] попал под колеса электропоезда на платформе "167 км" под Калугой. Инцидент произошел в тот момент, когда 18-летний житель калужского города Малоярославец, убегал от контролеров", - сообщил Лобачев.

Он отметил, что контролеры проверяли билеты, двигаясь по составу. Заметив их, молодой человек стал перебегать из вагона в вагон по платформе и упал между настилом платформы и электричкой. В этот момент поезд тронулся. Пострадавшего достали из-под поезда и на той же электричке доставили в Калугу, где уже ждала вызванная машина скорой помощи.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильно-тяжелое. По факту инцидента ведется проверка.