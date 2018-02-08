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DM: Брэд Питт за рулем Tesla попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Происшествия
8 февраля, 17:20 UTC+3

Никто из участников аварии не получил серьезных травм

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ТАСС, 8 февраля. Американский актер Брэд Питт попал в небольшую аварию с участием трех автомобилей в городе Лос-Анджелес на юге штата Калифорния. Об этом сообщила в четверг газета Daily Mail.

По ее информации, 54-летний актер был за рулем автомобиля Tesla темно-серого цвета, когда столкнулся с небольшим серебристым авто марки Nissan, а тот, в свою очередь, врезался в маленькую черную Kia. Отмечается, что двое других водителей были весьма удивлены, увидев, кто стал третьим участником аварии. Все участники инцидента, как полагается, засняли все повреждения, зафиксировали данные друг друга, а после обменялись рукопожатиями.

Повреждения оказались незначительными, поэтому все три авто смогли позже покинуть место аварии.

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