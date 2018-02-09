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Для безопасного тушения пожара в поселке в Калининграде отключено электричество

Происшествия
9 февраля, 1:22 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, февраля. /ТАСС

На месте работает 68 человек и 21 единица техники

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КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей поселка имени Александра Космодемьянского в Калининграде лишились электричества из-за пожара в гостинично-банном комплексе "Три пескаря", сообщила ТАСС в пятницу руководитель дирекции по связям с общественностью компании "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.

"По согласованию с Главным управлением МЧС России по Калининградской области для завершения работ по тушению пожара, обеспечения безопасности пожарных и спасателей энергетики вывели из работы две высоковольтные линии, питающие часть потребителей расположенного неподалеку в черте города поселка имени Космодемьянского", - сказала она.

По данным Вольновой, отключены 16 трансформаторных подстанций, без электричества в ночное время остаются немногим более 1 тыс. человек.

"Дежурный персонал "Янтарьэнерго" находится на подстанции О-35 "Космодемьянская" для выполнения оперативных переключений. Энергоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ по тушению пожара в комплексе "Три пескаря", - подчеркнула собеседница.

Пожар в комплексе "Три пескаря" в Калининграде, начавшийся в четверг в районе 20:00 мск локализован, пострадавших нет. Площадь горения составила 1600 кв. метров. Для ликвидации пожара группировку сил и средств довели до 68 человек и 21 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Тушение продолжается.

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