Полиция в Приморье возбудила уголовное дело об убийстве тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства тигра в Ольгинском районе Приморского края, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

30 января в больницу в Ольгинском районе был доставлен охотник с повреждениями средней тяжести.

Мужчина утверждал, что на него в лесу напал уже раненый амурский тигр, в связи с чем ему пришлось защищаться и убить хищника.

"Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты составили схему взаимного расположения тигра и человека на месте происшествия, а также собрали компоненты охотничьих патронов и иные вещественные доказательства.

Труп животного был направлен на биологическую судебную экспертизу.