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Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин осужден на 13 лет колонии строгого режима

Происшествия
9 февраля, 3:46 дата обновления: 9 февраля, 4:45 UTC+3

Виновного в получении взяток бывшего чиновника также обязали выплатить штраф в размере 500 млн рублей

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Александр Хорошавин

Александр Хорошавин

© Иван Балов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем.

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Хорошавин приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину", - сказала судья Елена Поликина.

Кроме того, он лишен государственных наград и права занимать государственные должности.

Обвинение назвало ожидаемым приговор экс-губернатору Сахалинской области.

"Пока решение об обжаловании решения суда не принято. Прошло пять минут после оглашения приговора. В целом приговор был ожидаемый", - сказал представитель Генпрокуратуры Денис Штундер.

Приговор для экс-чиновников

Бывшие чиновники из команды Хорошавина также признаны виновными в получении взяток.

"Рассмотрев дело суд постановил экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина признать виновным в получении взяток и назначить ему наказание - восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей", - сказала Поликина.

Решением суда экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 млн рублей. Ранее гособвинение просило для него семь лет лишения свободы.

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Гособвинение просит для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима

Бывший помощник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей.

Сторона защиты по-разному отнеслась к вынесенным приговорам. 

Адвокат Борисова Ольга Дружинина сочла приговор для своего подзащитного справедливым.

Адвокаты Карепкина и Икрамова заявили, что и дальше будут доказывать их невиновность.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере, 6 марта 2017 года.
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