Суд в Приморье приговорил экс-директора стройкомпании к реальному сроку за обман дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд во Владивостоке вынес приговор бывшему директору строительной компании за причинение ущерба дольщикам строительства многоквартирного дома. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года и 5 месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Ленинским районным судом города Владивостока вынесен приговор бывшему директору ООО "Дальстройконтракт". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Суд назначил ему за содеянное (с учетом рецидива преступлений) 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что компания занималась строительством многоэтажного жилого дома в городе Владивостоке по ул. Кипарисова, 26. Подсудимый заведомо знал о том, что срок разрешения на строительство дома по указанному адресу вышел еще в декабре 2008 года, и в соответствии с законом, он не вправе был привлекать средства участников долевого строительства.

"При этом, с 2010 по 2015 годы застройщик путем обмана получил денежные средства от 17 граждан под предлогом участия их в долевом строительстве. Всего, дольщиками было передано порядка 48 млн рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Гражданский иск о взыскании с фигуранта причиненного потерпевшим ущерба удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

Ситуация с обманутыми дольщиками строительства в Приморье находится на контроле у властей региона. В Декабре 2017 года в новый дом въехали 36 семей граждан, права которых были подобным образом нарушены в Партизанске. Всего за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 14 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков.