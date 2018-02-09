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Присяжные в Забайкалье повторно признали виновным главаря группы "черных риэлторов"

Происшествия
9 февраля, 4:26 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, февраля. /ТАСС

Его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений и хищении большегрузной техники

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ЧИТА, 9 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных признала виновным организатора преступной группы "черных риэлторов" Николая Борисенко. Присяжные в ином составе уже выносили подобный вердикт, но решением Верховного Суда РФ дело было возвращено в Забайкальский краевой суд для нового разбирательства, сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь краевого суда Виктория Михайлюк.

"Коллегия присяжных признала Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения, остальных подсудимых суд присяжных также признал виновными. Приговор будет оглашен после 20 февраля на основе вердикта присяжных", - сказала Михайлюк.

Пресс-секретарь уточнила, что в вину Борисенко вменяются подстрекательство к убийству по найму свидетеля по его уголовному делу и пособничество в этом, убийство из корыстных побуждений для завладения квартирой и хищение большегрузной техники. Помимо Борисенко на скамье подсудимых находятся еще пять обвиняемых в хищении большегрузной техники.

Ранее Михайлюк сообщала ТАСС, что организованная преступная группа "черных риэлторов" была создана в Чите в июне 2009 года освободившимся из мест лишения свободы Борисенко для хищения квартир путем их незаконного отчуждения по фиктивным договорам купли-продажи и дальнейшей реализации недвижимости. В ход шли подделка подписей, взятки работникам Регистрационной палаты и другие методы.

Борисенко скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали в феврале 2013 года на российско-казахской границе. Уголовное дело в отношении него расследовало Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

В декабре 2014 года Забайкальский краевой суд приговорил Борисенко к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штрафы общей суммой 700 тыс. рублей и 1 млн рублей компенсации морального вреда. В октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор краевого суда и передала уголовное дело Борисенко и пятерых подсудимых в тот же суд на новое разбирательство в ином составе.

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