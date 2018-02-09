Во Владивостоке восстановлено водоснабжение после аварии на водоводе

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Водоснабжение всех потребителей, отключенных из-за аварии на водоводе во Владивостоке, восстановлено. Об том сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь КГУП "Приморский водоканал" Ольга Кудрявцева.

"К 09:00 утра (02:00 мск) вода уже подавалась тремя отключенными ранее насосными станциям из пяти. К 11:00 (04:00 мск) подача воды в городе полностью восстановлена. При этом, работы по ликвидации аварии на месте пока продолжаются", - сказала она.

Порыв трубы диаметром 1200 миллиметров произошел ночью в четверг в районе улицы Цымлянской. На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока были отключены от водоснабжения.

Ранее сообщалось, что поврежденная труба находится на глубине пяти метров. Специалистам приходилось с помощью гидромолота и экскаватора откапывать мерзлый грунт, чтобы добраться до места порыва. Власти края создали оперативный штаб по ликвидации аварии.