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Суд на Камчатке амнистировал врача-офтальмолога, по чьей вине ослеп ребенок

Происшествия
9 февраля, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Виновной был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, от которого ее освободили

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ТАСС, 9 февраля. Суд в Петропавловске-Камчатском признал врача-офтальмолога виновной в том, что из-за ее действий полностью ослеп ребенок, однако освободил от наказания в связи с амнистией. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре 2012 года к врачу городской поликлиники обратилась женщина с новорожденным ребенком, у которого имелся риск развития ретинопатии - тяжелого заболевания глаз, которое угрожает полной потерей зрения. Следствие выяснило, что врач отказалась от осмотра пациента, поскольку он спал, и выставила необоснованный диагноз. В феврале 2013 года другой медик установил, что ребенок полностью ослеп.

"Экспертами и следствием установлен факт оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья пациента, что не позволило своевременно прервать патологический процесс и снизить риск развития осложнения имеющегося у ребенка заболевания. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 9 февраля 2018 года подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. От исполнения наказания осужденная освобождена в связи с актом об амнистии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.

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