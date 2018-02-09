Суд на Камчатке амнистировал врача-офтальмолога, по чьей вине ослеп ребенок

ТАСС, 9 февраля. Суд в Петропавловске-Камчатском признал врача-офтальмолога виновной в том, что из-за ее действий полностью ослеп ребенок, однако освободил от наказания в связи с амнистией. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре 2012 года к врачу городской поликлиники обратилась женщина с новорожденным ребенком, у которого имелся риск развития ретинопатии - тяжелого заболевания глаз, которое угрожает полной потерей зрения. Следствие выяснило, что врач отказалась от осмотра пациента, поскольку он спал, и выставила необоснованный диагноз. В феврале 2013 года другой медик установил, что ребенок полностью ослеп.

"Экспертами и следствием установлен факт оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья пациента, что не позволило своевременно прервать патологический процесс и снизить риск развития осложнения имеющегося у ребенка заболевания. Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 9 февраля 2018 года подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. От исполнения наказания осужденная освобождена в связи с актом об амнистии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.