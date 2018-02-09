СМИ: в Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева, подозреваемого в причастности к международной хакерской сети, занимавшейся мошенничеством. Информацию о нем таиландские правоохранители получили от коллег из американского ФБР, сообщила в пятницу газета Bangkok Post.

По ее данным, 31-летний Медведев был взят под стражу в столице Таиланда еще 2 февраля. По запросу ФБР США отдел по борьбе с преступностью полиции Таиланда провел расследование и установил, что Медведев находится в Бангкоке, пишет газета, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как сообщила газета, следователи считают Медведева одним из создателей интернет-площадки с девизом "в мошенничество мы верим" (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР. Она якобы использовалась для торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами.

"Следствием установлено, что Медведев занимался незаконной онлайн-торговлей, используя биткойны", - сообщил Bangkok Post источник в таиландской полиции. По его данным, на счетах россиянина обнаружены средства в криптовалюте эквивалентные сумме в 100 млн батов ($3,1 млн).

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что проверяют информацию о задержании россиянина.