Изучение обломков Ми-8 не выявило причин катастрофы у Шпицбергена

ОСЛО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Изучение поднятых со дна обломков российского вертолета Ми-8, разбившегося у побережья арктического архипелага Шпицберген в октябре 2017 года, не выявило причин катастрофы. Об этом корреспонденту ТАСС заявил инспектор норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов Ханс Хердаль.

"Изучение корпуса вертолета не выявило чего-либо, что могло бы указывать на причину катастрофы. С обломками вертолета вместе с норвежскими экспертами работали двое членов российской комиссии по расследованию причин катастрофы, а также три специалиста компании-производителя", - отметил собеседник агентства.

По словам Хердаля, изучение обломков заняло больше двух недель и было завершено в конце декабря. Сейчас корпус и хвостовая часть Ми-8 находятся на территории базы снабжения морских нефтегазовых проектов Дусавик под Ставангером на западе Норвегии. Расследование причин катастрофы не завершено - норвежские эксперты готовятся к поездке в Россию.

1 декабря прошлого года норвежская комиссия опубликовала предварительный отчет об итогах расследования авиакатастрофы. В документе отмечалось, что экипаж российского вертолета не выявил каких-либо технических неисправностей или аномалий в работе бортовых систем вплоть до момента крушения, однако ничего не было сказано о возможных причинах катастрофы. По словам Хердаля, публикация новых отчетов будет зависеть от того, что удастся выяснить в ходе продолжающегося расследования.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились восемь россиян - пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург на Шпицбергене. Была начата поисково-спасательная операция, к которой подключились более 40 спасателей МЧС России. 29 октября обломки вертолета были обнаружены в море на глубине 209 метров в 2 км от мыса Хеер близ Баренцбурга и спустя неделю подняты со дна. 30 октября на дне в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено и поднято на поверхность тело одного погибшего, других найти не удалось.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран. Экономическое присутствие на Шпицбергене, где постоянно проживают около 2,6 тыс. человек, сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский поселок Лонгйир и российский Баренцбург, расположенные на Западном Шпицбергене - самом большом из островов архипелага, являются его крупнейшими населенными пунктами.