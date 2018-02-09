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Испания выдала США российского программиста Станислава Лисова

Происшествия
9 февраля, 16:39 дата обновления: 9 февраля, 17:01 UTC+3

По словам адвоката россиянина, испанские власти "не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции"

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Станислав Лисов

Станислав Лисов

© EPA/LUCA PIERGIOVANNI/POOL

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Испания выдала Соединенным Штатам российского программиста Станислава Лисова 19 января текущего года. Об этом в пятницу сообщил российским журналистам адвокат гражданина РФ Олег Губарев.

"19 января 2018 года Станислав Лисов был экстрадирован в США, - отметил юрист. - Мы использовали все национальные судебные способы защиты, дойдя до Конституционного суда Испании". Губарев добавил, что все возможное для защиты интересов россиянина сделали и сотрудники российского посольства в Испании, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам адвоката, испанские власти "не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции". "Жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания, - подчеркнул адвокат. - Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения". "Мы рекомендовали родственникам Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека, которая была начата в первых числах 2018 года", - заключил юрист.

Россиянина задержали в аэропорту Барселоны по запросу Вашингтона. По утверждению правоохранительных органов, Лисов использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных".  Сам россиянин заявлял, что не знает, что послужило основанием для подозрений со стороны властей США.

В октябре прошлого года испанский суд оставил в силе приговор об экстрадиции в США Лисова. Последнее слово по его делу оставалось за Советом министров Испании, который также одобрил выдачу россиянина.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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Судебные преследования россиян за рубежом
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