Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: журналист "Новой газеты" Али Феруз вылетит из РФ в Германию 15 февраля

Происшествия
9 февраля, 17:16 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Возможность вылета в планируемое время будет зависеть от того, успеют ли судебные приставы подготовить Ферузу необходимые документы, сообщил Даниил Хаймович

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Гражданин Узбекистана Али Феруз (Худоберди Нурматов), являющийся журналистом "Новой газеты", приобрел билет в Германию и может покинуть Россию 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Даниил Хаймович.

"Мой подзащитный уже приобрел авиабилет в Германию на 15 февраля", - сказал он, добавив, что возможность вылета в планируемое время будет зависеть от того, успеют ли судебные приставы подготовить Ферузу необходимые документы.

Феруз был задержан сотрудниками МВД у подъезда своего дома в Москве 16 марта 2017 года. По данным "Новой газеты", журналиста задержали по требованию узбекских властей. В отношении журналиста столичные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"), которое влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

1 августа 2017 года Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова, признав его виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, однако 8 августа 2017 года Мосгорсуд приостановил предварительные меры в отношении Нурматова до окончания рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ, постановив в течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). В январе Верховный суд РФ отменил решение Мосгорсуда в отношении Нурматова об административном правонарушении и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

2 февраля Мосгорсуд разрешил журналисту покинуть территорию России, а именно уехать в любую страну, кроме Узбекистана.
 
Басманный суд в пятницу приостановил свое решение о выдворении журналиста в Узбекистан на основании применения к нему норм правила 39 регламента Европейского суда по правам человека.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг журналиста Али Феруза
Страны
Россия Германия Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
6
CAS закрыл двери перед 47 россиянами в день открытия Олимпиады
7
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама