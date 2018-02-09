Адвокат: журналист "Новой газеты" Али Феруз вылетит из РФ в Германию 15 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Гражданин Узбекистана Али Феруз (Худоберди Нурматов), являющийся журналистом "Новой газеты", приобрел билет в Германию и может покинуть Россию 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Даниил Хаймович.

"Мой подзащитный уже приобрел авиабилет в Германию на 15 февраля", - сказал он, добавив, что возможность вылета в планируемое время будет зависеть от того, успеют ли судебные приставы подготовить Ферузу необходимые документы.

Феруз был задержан сотрудниками МВД у подъезда своего дома в Москве 16 марта 2017 года. По данным "Новой газеты", журналиста задержали по требованию узбекских властей. В отношении журналиста столичные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"), которое влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

1 августа 2017 года Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова, признав его виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, однако 8 августа 2017 года Мосгорсуд приостановил предварительные меры в отношении Нурматова до окончания рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ, постановив в течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). В январе Верховный суд РФ отменил решение Мосгорсуда в отношении Нурматова об административном правонарушении и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

2 февраля Мосгорсуд разрешил журналисту покинуть территорию России, а именно уехать в любую страну, кроме Узбекистана. Басманный суд в пятницу приостановил свое решение о выдворении журналиста в Узбекистан на основании применения к нему норм правила 39 регламента Европейского суда по правам человека.