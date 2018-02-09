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СК проверит управляющую компанию в Москве, завысившую тарифы на отопление на 100 млн руб.

Происшествия
9 февраля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники одной из управляющих компаний района Куркино прибавляли к сумме счета 500 рублей

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи проверят данные о московской управляющей компании, завысившей тарифы на отопление на 100 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в пятницу в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что сотрудники одной из управляющих компании района Куркино завышали тариф на оплату отопления, прибавляя к сумме счета 500 рублей. В материале также сообщается, что, по словам местных жителей, общая сумма переплаты по счетам составляет более 100 млн рублей.

"По информации, размещенной в СМИ, о мошеннических действиях управляющей организации в отношении жителей столицы проводится проверка. В рамках проверки следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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