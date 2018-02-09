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Суд рассмотрит дело о гибели ребенка, упавшего с трапа в аэропорту Пулково

Происшествия
9 февраля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Инцидент произошел в сентябре прошлого года

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ТАСС, 9 февраля. Московский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о гибели ребенка, упавшего со сломавшегося трапа при выходе из самолета в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале.

"Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника аэропорта Пулково, по вине которого погиб ребенок. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортного оборудования")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 12 июля 2017 года сотрудник аэропорта ремонтировал пассажирский трап и установил на него самодельную деталь, которая принципиально отличается от оригинальной. В сентябре прошлого года, когда пассажиры рейса Москва - Санкт-Петербург выходили из самолета, часть площадки этого трапа обрушилась. Женщина с полуторагодовалым ребенком упали с высоты более трех метров, спустя две недели ребенок скончался в больнице.

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