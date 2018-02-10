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СМИ: около 200 рейсов отменены в парижском аэропорту Орли из-за снегопада

Происшествия
10 февраля, 0:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, февраля. /ТАСС

Также, по данным радиостанции Europe1, в пятницу практически все рейсы из аэропорта Руасси выполнялись с задержкой до 30 минут

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© AP Photo/Michel Euler

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Около 200 внутренних и международных рейсов отменены в пятницу в парижском аэропорту Орли из-за сильного снегопада в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на источник в администрации порта.

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Все пассажиры, по его словам, были своевременно предупреждены об изменениях в расписании. Рейсы, запланированные на 10 февраля, будут выполнены в соответствии с графиком.

Парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль пока не вносил никаких сильных корректировок в свои планы, несмотря на обильные осадки. Однако, как отмечает радиостанция, в пятницу практически все рейсы выполнялись с задержкой до 30 минут.

Согласно данным национальной метеорологической службы Meteo-France, в 10 центральных и северных департаментах Франции введен повышенный (оранжевый) уровень метеотревоги из-за снегопадов и гололеда на дорогах. По предварительной информации, особые меры безопасности будут действовать вплоть до следующей недели.

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В столичном регионе неблагоприятные погодные условия осложнили дорожную ситуацию. Местные власти просят водителей временно отказаться от пользования личным автотранспортом. В ночь на вторник на дорогах к юго-западу от Парижа оказались заблокированными до 2 тыс. машин. Некоторые водители были вынуждены провести ночь в автомобилях, других местные власти разместили в ближайших школах.

В Париже в пятницу высота снежного покрова местами достигала 10 см. Доступ к Эйфелевой башне и саду Тюильри останется закрытым до воскресенья. Из-за перебоев в поставках продуктов прилавки магазинов опустели. По этой же причине вынуждены были приостановить работу многие кафе и рестораны.

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