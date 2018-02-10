CNN: снегопады привели к отмене более 1,5 тыс. авиарейсов в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Сильные снегопады в пятницу стали причиной отмены более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США. Об этом информировала телекомпания CNN.

Ранее сообщалось об отмене свыше 800 авиарейсов по той же причине. Подавляющее большинство этих рейсов пришлось на три международных аэропорта в Чикаго (штат Иллинойс) и Детройте (штат Мичиган). Их администрация вывела более 280 единиц снегоуборочной техники для очистки взлетно-посадочных полос. Авиакомпании пошли на послабления для пассажиров, забронировавших билеты на отмененные рейсы, разрешив перебронировать их на новые даты вылета без уплаты положенных сборов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о последствиях холодов и снегопадов, касающееся примерно 23 млн жителей Среднего Запада. "У нас выпадет снега больше нормы сегодня, завтра и в воскресенье. Снега будет больше, чем в любой отдельно взятый день двух предыдущих зим", - приводит телекомпания обращение мэра Чикаго Рама Эмануэля к горожанам.

Градоначальник обещал сделать все возможное, чтобы горожане, пользующиеся городским транспортом, а также уязвимые категории граждан - больные и престарелые - не ощутили на себе воздействия непогоды. Кроме того, он обещал также оказать помощь бездомным.

Снегопады повлияли и на движение на дорогах. Согласно поступившим сообщениям, на шоссе близ города Гейлсбург в штате Мичиган в пятницу столкнулись 32 легковые машины и 19 автофургонов. Пострадал один человек.

Как сообщалось ранее, к вечеру пятницы, по прогнозам метеорологов, в Чикаго может выпасть более 20 см снега, а в Детройте - от 15 до 23 см. Как отметила в этой связи CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 см.