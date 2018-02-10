На помощь застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу "Игорь Фархутдинов" вышел ледокол

ТАСС, 10 февраля. На помощь окруженному льдами в Охотском море пассажирскому теплоходу "Игорь Фархутдинов" в субботу вышел ледокол "Капитан Хлебников", сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре.

"Теплоход сейчас нашел полынью (промоину во льдах - прим. ТАСС) и стоит в ней, ситуация на борту нормальная. Двинуться он сам пока не может, но ему на помощь идет ледокол "Капитан Хлебников", сегодня во второй половине дня он должен прибыть на место", - рассказали в подцентре.

В пятницу "Игорь Фархутдинов", обладающий ледовым классом, пытался самостоятельно пробиться вперед, маневрируя между ледовыми полями. Власти Сахалина рассчитывали, что с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится.

Ранее сообщалось, что вечером 5 февраля "Игорь Фархутдинов" вышел из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова. На его борту находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров.