NBC: россиянка погибла в ДТП в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянка, находившаяся в деловой поездке в США, погибла в пятницу в ДТП в штате Коннектикут. Сопровождавший ее мужчина, также из России, тяжело пострадал, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.

Согласно сведениям телекомпании, 33-летний Павел Ковальчук из Москвы находился за рулем машины, которая врезалась в мусоровоз в месте под названием Виндзор. В машине также ехала 41-летняя москвичка Татьяна Веденцова. Оба с тяжелыми повреждениями были доставлены в больницу города Хартфорд, где россиянка позже скончалась. 36-летний водитель мусоровоза получил незначительные травмы и был госпитализирован.

NBC отмечает, что погодные условия в Коннектикуте в пятницу были неблагоприятными для путешествий на автомобилях. В этом штате, в частности, шел снег с ледяным дождем.

Обстоятельства и причины аварии расследуются.