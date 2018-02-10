В Забайкалье задержали подозреваемых в краже смартфонов из салона связи

ЧИТА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Забайкалье задержали подозреваемых в краже смартфонов почти на 1 млн рублей из салона сотовой связи в Чите. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального УМВД.

"В ночь на 4 февраля злоумышленники в Чите проникли в салон сотовой связи и похитили 140 тыс. рублей и партию дорогостоящих телефонов. Владелец оценил причиненный ущерб почти в один миллион рублей. При поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии двое злоумышленников задержаны в Красночикойском районе Забайкальского края и доставлены в Читу", - говорится в сообщении.

Личности подозреваемых и их местонахождение установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чита. Оперативники выяснили, что подозреваемые тщательно готовились к преступлению и собирались продать краденное в Иркутске.

Большая часть телефонов изъята. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".