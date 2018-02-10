Министр сельского хозяйства Забайкалья уволился накануне задержания

ЧИТА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов, задержанный в субботу по подозрению в превышении должностных полномочий, днем ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"9 февраля министр сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Михаил Кузьминов написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Глава региона Наталья Жданова подписала его заявление", - сказали в пресс-службе. Источник ТАСС в руководстве края сказал, что решение о новом руководителе министерства могут принять в понедельник.

Как сообщили в СК России, Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), а также ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб"). Уголовное дело возбуждено по материалам региональных УМВД и прокуратуры.

По данным следствия, чиновники превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году, они вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения субсидий. От незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Губернатор Наталья Жданова назначила Кузьминова министром сельского хозяйства Забайкальского края в 2016 году. До этого он возглавлял Петровск-Забайкальский мясокомбинат.

Аграрии Забайкальского края в 2016 году пострадали от почвенной засухи. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. га (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.