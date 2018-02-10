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Самолет, выполнявший рейс Москва - Баку, вернулся в аэропорт Внуково из-за неисправности

Происшествия
10 февраля, 15:28 UTC+3 БАКУ БАКУ 10, февраля. /ТАСС

Пассажиров этого рейса отправят в Баку сегодня более вместительным воздушным судном

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БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (АЗАЛ), выполнявший рейс Москва - Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт Внуково. Об этом сообщили в субботу в АЗАЛ.

"В связи с технической неисправностью задерживается рейс AЗАЛ J2-808 Москва - Баку. Техническая неисправность была обнаружена после вылета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Внуково", - говорится в сообщении.

По данным АЗАЛ, пассажиры данного рейса будут отправлены в Баку сегодня более вместительным воздушным судном. Запланированное время вылета - 15:30 по мск.

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