В Гонконге перевернулся двухэтажный автобус

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере 19 человек погибли и более 50 пострадали после того, как двухэтажный автобус перевернулся в субботу в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Ранее говорилось о 13 жертвах и около 40 раненых.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое.

Причина инцидента на данный момент не установлена. Однако, как отмечает издание со ссылкой на одного из пострадавших, водитель транспортного средства мог превысить допустимую скорость и не справиться с управлением.