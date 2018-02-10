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В Гонконге перевернулся двухэтажный автобус

Происшествия
10 февраля, 15:37 дата обновления: 10 февраля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Bobby Yip

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере 19 человек погибли и более 50 пострадали после того, как двухэтажный автобус перевернулся в субботу в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Ранее говорилось о 13 жертвах и около 40 раненых.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое.

Причина инцидента на данный момент не установлена. Однако, как отмечает издание со ссылкой на одного из пострадавших, водитель транспортного средства мог превысить допустимую скорость и не справиться с управлением.

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