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Неизвестные похитили в Абхазии гражданина Турции

Происшествия
10 февраля, 16:26 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 10, февраля. /ТАСС

Двое вооруженных людей остановили автомобиль, пассажиром которого был гражданин Турции, высадили водителя, завладели машиной и скрылись

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СУХУМ, 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Очамчырском районе Абхазии, возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба республиканского МВД.

"Установлено, что примерно в 20:40 (пятницы - прим. ТАСС) в районе Очамчырского морпорта двое неустановленных лиц, вооруженных пистолетами неустановленного образца, остановили автомобиль BMW без государственных номерных знаков под управлением гражданина 1994 года рождения с пассажиром... 1969 года рождения - гражданином Турции. И под угрозой применения оружия высадили водителя BMW, завладели данным автотранспортным средством и с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

Позднее машина была обнаружена на проселочной дороге, на месте работают специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

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