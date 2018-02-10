Неизвестные похитили в Абхазии гражданина Турции

СУХУМ, 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные мужчины похитили гражданина Турции в Очамчырском районе Абхазии, возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба республиканского МВД.

"Установлено, что примерно в 20:40 (пятницы - прим. ТАСС) в районе Очамчырского морпорта двое неустановленных лиц, вооруженных пистолетами неустановленного образца, остановили автомобиль BMW без государственных номерных знаков под управлением гражданина 1994 года рождения с пассажиром... 1969 года рождения - гражданином Турции. И под угрозой применения оружия высадили водителя BMW, завладели данным автотранспортным средством и с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

Позднее машина была обнаружена на проселочной дороге, на месте работают специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Разбой" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".